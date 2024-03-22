Российских туристов снова повезут в КНДР в апреле и мае

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские туристические группы поедут в КНДР через Приморье в апреле-мае, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В феврале такую поездку совершила первая группа.

"Новые туры для россиян запланированы на 15-19 апреля, 29 апреля - 3 мая, 6-10 мая. Программа поездок обещает быть разнообразной. К примеру, 15 апреля путешественники из России смогут побывать на праздновании Дня солнца, а группа с заездом 29 апреля увидит майские торжества в столице КНДР", - написал губернатор в Telegram.

В феврале 2024 года первая группа туристов отправилась из Приморского края в КНДР на отдых на горнолыжном курорте Масикрен. В состав группы вошли почти 100 человек, многие из них родом из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска и Москвы.