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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Дисконт Urals к Brent в расчете нефтяных налогов увеличен с $15 до $20 за баррель с января

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Прогнозный дисконт нефти Urals к Brent при расчете нефтяных налогов установлен на уровне $20 за баррель на 2024 год, начиная с 1 января, говорится в опубликованном постановлении правительства.

Ранее на 2024 год прогноз был установлен дисконт в $15 за баррель. Право правительства установить дисконт не более $20 за баррель было установлено законодательно.

С 1 января цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом или котировка Urals в российских портах, рассчитываемая агентством Argus и увеличенная на стоимость транспортировки до портов Северо-Западной и Южной Европы.

Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", в январе (за 30 дней) величина "Brent - дисконт в $15 за баррель" составляла $65,2 за баррель и превышала "Urals FOB + $2/баррель", который оказался на уровне почти $64 за баррель. Таким образом, после увеличения прогнозного дисконта до $20 за баррель теперь за январь в расчете налогов будет учитываться "Urals FOB+транспорт" - $64 за баррель.

В феврале "Brent - дисконт в $15 за баррель" составил $68,899/баррель, а "Urals FOB + транспорт" - $68,33/баррель. Таким образом, за февраль в налогах также будет учитываться "Urals FOB+транспорт".

Соответственно, прогнозный дисконт к Brent для расчета экспортной пошлины устанавливается в $20 за баррель на период с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2024 года включительно.

Argus Brent Urals Правительство ФАС
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