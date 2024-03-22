В СКР заявили, что данные о погибших в Crocus City Hall уточняются

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Информация о числе погибших при теракте в Crocus City Hall уточняется, сообщила журналистам представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Уточняется информация", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о числе жертв.

Ранее в ФСБ заявляли, что имеются сведения о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Вечером 22 марта перед началом мероприятия в концертном зале в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу в Crocus City Hall.