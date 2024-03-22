На месте теракта в Crocus City Hall начали работу следователи СК

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следственно-оперативная группа при координации председателя СК РФ Александра Бастрыкина начала работу на месте теракта в Crocus City Hall, сообщила журналистам представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, работу следственных и оперативных групп на месте теракта координирует лично председатель СК РФ.

"Начато производство первоначальных следственных действий",- сказала Петренко.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии заявили, что представители руководства ведомства и управлений по Москве и Московской области прибыли на место теракта и координируют действия подразделений.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.