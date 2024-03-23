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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:30

В списке пострадавших в Crocus City Минздрава Подмосковья числятся 145 человек

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Согласно обновленному списку Минздрава Московской области, пострадавшими в результате теракта в Crocus City числятся 145 человек.

Ссылка на список опубликована на сайте министерства. Согласно документу, в крайне тяжелом состоянии находятся 9 человек, в тяжелом - 41, среди пострадавших восемь детей.

Ранее в списке Московской областной станции скорой медицинской помощи числились 37 пострадавших и четверо погибших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев позже сообщил, что идет сверка данных по пострадавшим.

"Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здрава Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный", - написал он в своем телеграм-канале.

Минздрав Московской области Красногорск Crocus City Hall
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