В списке пострадавших в Crocus City Минздрава Подмосковья числятся 145 человек

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Согласно обновленному списку Минздрава Московской области, пострадавшими в результате теракта в Crocus City числятся 145 человек.

Ссылка на список опубликована на сайте министерства. Согласно документу, в крайне тяжелом состоянии находятся 9 человек, в тяжелом - 41, среди пострадавших восемь детей.

Ранее в списке Московской областной станции скорой медицинской помощи числились 37 пострадавших и четверо погибших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев позже сообщил, что идет сверка данных по пострадавшим.

"Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здрава Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный", - написал он в своем телеграм-канале.