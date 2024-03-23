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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:30

В Московской областной станции скорой помощи заявили о 4 погибших в Красногорске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 37 человек, четверо погибли, следует из списка пострадавших Московской областной станции скорой медицинской помощи, опубликованном на сайте Минздрава региона.

"Всего пострадали - 37 человек, из них детей - 1. Госпитализированы - 33 человека, из них детей - 1. Погибли - 4 человека, из них детей - 0. Отказ от госпитализации - 0 человек", - говорится в документе.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Среди пострадавших ребенок с огнестрельным ранением, он доставлен в городскую больницу Красногорска.

Отмечается, что на место выезжали 59 бригад скорой помощи из Красногорска, Нахабино, Химок, Долгопрудного, Крюково, Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), Мытищ, Королева, Клина, Лобни, Солнечногорска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что идет сверка данных по пострадавшим.

"Провели оперативный штаб у "Крокуса". Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здрава Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный. Все свои действия мы координируем с правоохранительным блоком", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Минздрав Crocus City Hall ФСБ
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