Глава Минздрава РФ сообщил о 115 госпитализированных после теракта в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - 115 человек, пострадавших в результате стрельбы в Crocus City Hall в Подмосковье, госпитализированы, из них пятеро - дети; 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"При теракте пострадало на сегодняшний день, мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, из 110 взрослых 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

На объекте при оказании медпомощи одновременно находилось более 50 бригад скорой помощи, добавил министр

Мурашко подчеркнул, что пациенты обеспечены всем необходимым - препаратами крови и лекарственными препаратами. При эвакуации были задействованы вертолеты, отметил он.