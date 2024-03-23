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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:30

Глава Минздрава РФ сообщил о 115 госпитализированных после теракта в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - 115 человек, пострадавших в результате стрельбы в Crocus City Hall в Подмосковье, госпитализированы, из них пятеро - дети; 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"При теракте пострадало на сегодняшний день, мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, из 110 взрослых 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

На объекте при оказании медпомощи одновременно находилось более 50 бригад скорой помощи, добавил министр

Мурашко подчеркнул, что пациенты обеспечены всем необходимым - препаратами крови и лекарственными препаратами. При эвакуации были задействованы вертолеты, отметил он.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Минздрав РФ Михаил Мурашко Crocus City Hall
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