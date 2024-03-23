Списки пострадавших в Crocus City Hall будут доступны на сайте МЧС РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Данные о пострадавших в результате теракта в подмосковном Crocus City Hall будут опубликованы на сайте МЧС РФ, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Общие списки пациентов доступны на сайте МЧС и на горячей линии, сейчас они опубликуются", - сказал Мурашко, его слова привели в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

Ранее Мурашко сообщил, что 115 человек, пострадавших в результате стрельбы в "Crocus City Hall, госпитализированы, из них пятеро - дети; 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.