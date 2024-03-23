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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 04:01

Число погибших в результате теракта в Crocus City Hall превысило 60 человек

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России заявил, что в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области погибли более 60 человек.

"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что на месте преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы.

"Назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", также изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения, сообщили в СКР

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Подмосковье Красногорск Crocus City Hall
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