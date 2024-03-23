Верховный муфтий РФ призвал сплотиться против экстремизма после теракта в Красногорске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте в концертном зале Crocus City Hall.

"Мы глубоко потрясены известием о чудовищном преступлении, совершенном 22 марта 2024 года в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Холл" подмосковного Красногорска боевиками террористических организаций против мирного населения нашей страны", - говорится в заявлении главы Центрального духовного управления мусульман РФ.

Он выразил "гневное возмущение и самое решительное осуждение этому крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния".

"Перед лицом этой ужасной трагедии призываем всех наших соотечественников еще теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против современной чумы человечества - экстремизма и терроризма, которые сея хаос и раздоры, пытаются нарушить мир и стабильность на просторах нашей великой Отчизны - России", - призвал верховный муфтий.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.