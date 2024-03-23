Еще одна буровая установка доставлена на рудник "Пионер" в Приамурье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На место поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" прибыла четвертая буровая установка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

"Продолжается бурение трех разведочных скважин. Первая пробурена на 160 метров из 262 необходимых, вторая - на 62 метра из 205. Минувшей ночью приступили к бурению третьей скважины. Для ускорения производства работ из Нерюнгри доставлена четвертая самоходная буровая установка СБУ-15", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время четвертый станок будет запущен.

Кроме того, ожидается прибытие насоса высокой производительности 750 кубометров/час и напором 350 м.

"Не прекращается работа по возведению водоупорных перемычек, которые предотвратят повторный прорыв горной массы и воды в горную выработку шахты. Первая готова на 50%, параллельно проводится работа для установки двух других перемычек. (...) За ночь из карьера вывезли 63 кубометра грунта", - отмечается в релизе.

В операции по поиску и спасению 13 горняков, остающихся под завалами, задействовано более 220 человек.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.