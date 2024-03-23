Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковушек и автобусов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Движение легковых автомобилей и автобусов разрешено на участке Военно-Грузинской дороги, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение разрешено в обоих направлениях с 13:45 по московскому времени 23 марта.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги было приостановлено с 19:50 пятницы из-за непогоды.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.