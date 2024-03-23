Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковушек и автобусов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Движение легковых автомобилей и автобусов разрешено на участке Военно-Грузинской дороги, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение разрешено в обоих направлениях с 13:45 по московскому времени 23 марта.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги было приостановлено с 19:50 пятницы из-за непогоды.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Детский омбудсмен сообщила о трех погибших детях при теракте в Crocus City Hall

Путин выступит с обращением к россиянам

Нападение на Crocus City Hall

Двух пострадавших в результате теракта в Красногорске выписали из больниц

Нападение на Crocus City Hall

Более 40 кубометров завалов разобрали спасатели в сгоревшем Crocus City Hall

Более 40 кубометров завалов разобрали спасатели в сгоревшем Crocus City Hall

Грунтовую воду на руднике "Пионер", где заблокированы горняки, можно пить

Нападение на Crocus City Hall

Подмосковный центр помощи пострадавшим от теракта будет работать круглосуточно

Нападение на Crocus City Hall

Задержанный по делу о теракте в Подмосковье сказал, что совершил нападение ради денег

Нападение на Crocus City Hall

Кадыров заявил, что при взятии исполнителей теракта в Crocus силовики не пострадали

Нападение на Crocus City Hall

Страховые компании вводят упрощенный порядок для заявлений пострадавших в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Работы по разбору завалов в Crocus City Hall будут идти круглосуточно