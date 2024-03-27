Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта разрешено по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии во вторник.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в обоих направлениях с 22:55 по Москве 26 марта", - говорится в сообщении.

По данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии на 23:14 (по Москве) в очереди находятся 4 тыс. 670 грузовиков.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 19:45 мск 21 марта из-за непогоды на территории Грузии. Проезд всех видов транспорта было ограничен с 18:40 (по Москве) 23 марта, с 12:30 (по Москве) 26 марта было разрешено движение легковых автомобилей и автобусов.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.