В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall

Акция памяти жертв теракта в подмосковном Crocus City Hall в Абхазии Анжела Кучуберия/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Воскресенье 24 марта объявлено в Абхазии траурным днем в связи с гибелью людей в результате террористического акта, совершенного в пятницу вечером в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба главы республики Аслана Бжания.

"В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжания в Республике Абхазия 24 марта объявлен днём траура в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холл", - говорится в сообщении.

В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Абхазии.

Жители Сухума в субботу весь день приходили к зданию посольства России с цветами, игрушками, зажигали свечи в память о погибших.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поблагодарил всех пришедших к посольству. Дипломат напомнил, что руководство республики уже выразило свои соболезнования, которые были переданы в Москву.

"Мы очень признательны вам и отмечаем что наши братские, союзнические отношения становятся только крепче в результате таких событий", - сказал он.

Вечером в посольство пришли почтить память погибших вице-президент республики Бадра Гунба, руководитель администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, мэр Сухума Беслан Эшба, школьники и студенты. В посольстве открыли "Книгу соболезнований".

Вице-президент Бадра Гунба сказал, что народы Абхазии и России всегда были едины перед лицом общих угроз и вызовов. Ранее посольство РФ в Сухуме посетил спикер парламента республики Лаша Ашуба, он возложил цветы в память о погибших.

Вечером 22 марта в подмосковный "Крокус Сити Холл" перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По последним данным, в ходе теракта погибли 133 человека.