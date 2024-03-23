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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

Минуту молчания объявят в музеях РФ в день траура по погибшим в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Все федеральные музеи России проведут минуту молчания в полдень по Москве в день общенационального траура по погибшим в теракте в Crocus City Hall, который пройдет в РФ 24 марта, говорится в сообщении Минкультуры.

"Союз музеев России и ИКОМ России (Российский комитет Международного совета музеев - ИФ) выступили с предложением в знак памяти и скорби о погибших в чудовищном теракте в Подмосковье и солидарности нашей страны, объявить 24 марта в 12:00 по Москве минуту молчания. Все федеральные музеи страны присоединятся к акции памяти", - сказано в сообщении в телеграм-канале министерства.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, в больницах Москвы и Подмосковья находятся 107 пострадавших.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Минкультуры РФ Crocus City Hall
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