Сахалинский суд отменил арест четырех буксиров Svitzer

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил заявление оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия" - об отмене ареста четырех буксиров, ранее наложенного этим же судом в качестве обеспечительной меры по иску компании к ООО "Свицер Сахалин терминал тоуэдж" ("Свицер СТТ"), сообщается в судебной картотеке.

"Отменить обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Сахалинской области определением суда от 24 апреля 2023 года", - говорится в определении суда от 22 марта.

Решение может быть обжаловано в Пятом арбитражном апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что судебное заседание по иску компании "Сахалинская энергия" к "Свицер СТТ" о признании недействительным одностороннего отказа "Свицер" от договора от 1 сентября 2012 года о фрахтовании морских судов отложено до 5 апреля по ходатайству сторон для урегулирования спора через мировое соглашение.

Тогда же в суд поступило заявление "Сахалинской энергии" об отмене обеспечительных мер (ареста четырех буксиров). По этому заявлению судебное заседание назначили на 26 февраля, но затем дважды переносили, рассмотрев заявление 22 марта.

Суд начал рассмотрение иска "Сахалинской энергии" к "Свицер Сахалин терминал тоуэдж" в июне 2023 года, но по ходатайствам участников процесса переносил слушания несколько раз. В декабре суд предложил сторонам урегулировать спор путем заключения мирового соглашения по правилам главы 15 АПК.

"Свицер СТТ" - российская структура буксирного подразделения Maersk.

Арбитражный суд Сахалинской области 24 апреля 2023 года в рамках иска "Сахалинской энергии" наложил в качестве обеспечительной меры арест на четыре буксира "Свицер СТТ", которые работают на "Сахалине-2". Арестованное имущество определено передать на хранение ООО "СИП менеджмент" с возможностью пользоваться им, включая проведение буксирных операций и перевозку пассажиров после получения необходимых разрешений.

Непосредственный владелец буксиров - Svitzer Sakhalin B.V. Суда находились в аренде по договору фрахтования, который был заключен между "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" (СЭИК, бывший оператор проекта "Сахалин-2") и ООО "Свицер СТТ" в 2012 году.

По указу президента Владимира Путина оператор проекта "Сахалин-2" - СЭИК c Бермудских островов - был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

Согласно исковому заявлению "Сахалинской энергии", 1 ноября 2022 года ООО "Свицер Сахалин" (является учредителем ООО "Свицер СТТ"), СЭИК и "Сахалинская энергия" заключили соглашение о новации по договору, в рамках которого все права и обязанности СЭИК были переданы "Сахалинской энергии". На момент подачи искового заявления договор действовал, все буксиры находились в пользовании "Сахалинской энергии" в порту Пригородное.

17 апреля 2023 года, говорится в иске, "Свицер Сахалин" направил в адрес "Сахалинской энергии" уведомление о незамедлительном приостановлении исполнения договора со ссылкой на наступившие форс-мажорные обстоятельства, сославшись на полученное от Svitzer письмо о планируемом прекращении бербоут-чартеров, в котором собственник буксиров потребовал в течение 7 дней сменить флаги судов и передислоцировать суда из территориальных вод России.

"Сахалинская энергия" уведомила контрагента о неправомерности прекращения договора, поскольку его исполнение не запрещено санкциями ЕС. "Сахалинская энергия" отмечала, что перерыв в исполнении договора недопустим, поскольку добыча, сжижение природного газа и его отгрузка являются безостановочным технологическим процессом, в результате нарушения которого будут нанесены колоссальные убытки как компании, так и Российской Федерации.

Maersk в 2022 году заявила о прекращении работы на российском рынке. Все сервисы в Россию и из России были прекращены в первом квартале 2022 года. В феврале 2023 года Maersk вышла из логистического сегмента в России, продав склады в Петербурге и Новороссийске.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн тонн СПГ и порядка 3,7 млн тонн нефти марки Sakhalin Blend.

Совладельцами ООО "Сахалинская энергия" являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.