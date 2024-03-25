Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

Возобновилось движение автобусов через границу Калининградской области и Польши

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На границе Польши и Калининградской области возобновилась в штатном режиме работа международного пункта пропуска Мамоново-2 - Гжехотки, сообщил российский Минтранс.

"Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров. Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", - говорится в сообщении.

С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново-2 (РФ) - Гжехотки (Польша) было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней. Этот пункт пропуска - самый современный и крупный на границе. Фермеры планировали блокировать движение до 20 апреля.

В 2023 году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами. С тех пор из Калининградской области в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.

Польские фермеры утром 20 марта заблокировали движение автотранспорта в международном автомобильном пункте пропуска Мамоново-2 - Гжехотки со стороны Калининграда.

Сейчас на российско-польской границе в области работают только два автомобильный пункта пропуска - Мамоново-2 - Гжехотки и Багратионовск - Безледы. Последний фермеры не блокировали.

Минтранс Польша Мамоново-2 Калининградская область Гжехотки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus

Налоговая реформа находится на стадии внутреннего обсуждения в правительстве

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Ростовской областью

Средства ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

Нападение на Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте "Русала"

Нападение на Crocus City Hall

Мишустин заявил, что виновные в теракте в Crocus не заслуживают пощады

Мишустин заявил, что виновные в теракте в Crocus не заслуживают пощады

Работы в шахте на руднике "Пионер" в Приамурье приостановлены

Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"

Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });