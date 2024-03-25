Возобновилось движение автобусов через границу Калининградской области и Польши

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На границе Польши и Калининградской области возобновилась в штатном режиме работа международного пункта пропуска Мамоново-2 - Гжехотки, сообщил российский Минтранс.

"Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров. Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", - говорится в сообщении.

С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново-2 (РФ) - Гжехотки (Польша) было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней. Этот пункт пропуска - самый современный и крупный на границе. Фермеры планировали блокировать движение до 20 апреля.

В 2023 году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами. С тех пор из Калининградской области в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.

Польские фермеры утром 20 марта заблокировали движение автотранспорта в международном автомобильном пункте пропуска Мамоново-2 - Гжехотки со стороны Калининграда.

Сейчас на российско-польской границе в области работают только два автомобильный пункта пропуска - Мамоново-2 - Гжехотки и Багратионовск - Безледы. Последний фермеры не блокировали.