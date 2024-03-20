Один из пунктов пропуска на границе Польши и РФ временно прекратил работу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Калининградской области на границе с Польшей временно прекращает функционировать международный автомобильный пункт пропуска "Мамоново-2" - "Гжехотки", сообщил журналистам в среду пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

"По поступившей информации, сегодня с 9:00 (10:00 по Москве - ИФ), пункт пропуска "Мамоново 2" - "Гжехотки" не будет функционировать - польская сторона не будет принимать машины. Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров, перекрывших дорогу на своей территории. Просим учесть это при планировании поездок", - сказал Лысков.

По его словам, переход не будет работать до тех пор, пока не прекратится акция протеста. При этом Лысков не смог пояснить, как будет осуществляться автобусное сообщение между Калининградом и городами Польши и Германии, которое проходит через "Мамоново-2".

При этом в справочной службе государственного предприятия Калининградской области "Автовокзал" "Интерфаксу" сообщили, что "у нас нет информации об остановке работы пункта пропуска. Мы работаем в прежнем режиме".

В настоящее время на российско-польской границе в области работают только два автомобильных пункта пропуска - "Мамоново-2" - "Гжехотки" и "Багратионовск" - "Безледы". О перекрытии второго информация не поступала.