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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Песков надеется, что Армения продолжит развивать сотрудничество с РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что Россия и Армения пройдут через непростой период в отношениях и "в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития" взаимодействия с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас у нас достаточно непростой период в отношениях с дружественной нам, братской Арменией. Она даже более чем братская, потому что армян у нас живёт даже больше, чем в самой Армении", - сказал Песков в интервью aif.ru.

Он напомнил, что "экономическая активность этих армян, граждан Российской Федерации, до сих пор даёт очень большой процент в совокупном бюджете Армении (...): речь идет о нескольких миллиардах долларов в год".

"Но кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание. Поэтому надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдем", - сказал Песков.

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