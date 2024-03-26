В Госдуме создана рабочая группа для анализа законов в сфере нацбезопасности

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме создается рабочая группа для анализа предложенных после теракта в концертном зале Crocus City Hall изменений в российское законодательство.

"Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени. Давайте мы создадим рабочую группу", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник на заседании.

Он отметил, что в такую группу войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов, возглавит ее Ирина Яровая.

Володин также считает, что в рабочую группу могут войти председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в обязательном порядке - глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Давайте посмотрим, кто нам еще необходим, пригласим экспертов, сделаем приоритет на рассмотрение законодательства в сфере миграционной политики", - предложил председатель Госдумы.

Володин заметил, что предложение создать такую группу поступило от главы фракции "Единая Россия" Владимира Васильева в ходе дискуссии, развернувшейся по поводу законодательных решений после теракта в Crocus City Hall, также звучали предложения в этой сфере от руководителей других фракций: Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) Сергея Миронова (СЗРП) и представителей фракции "Новые люди".