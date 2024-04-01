Песков не в курсе решений о создании ведомства по миграционной политике

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, было ли принято решение о создании в стране единого ведомства, отвечающего за межнациональную и миграционную политику, и заметил, что официальных заявлений на этот счет никто не делал.

"Мне не известно о том, что здесь принимались какие-то решения, и как вы знаете, никем они официально не озвучивались", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие публикации.

"Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что в России обсуждается создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту.