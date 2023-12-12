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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Бывший главврач "Матросской тишины" приговорен к семи годам колонии

Александр Кравченко выдавал подозреваемым фиктивные справки о заболеваниях, позволяющие им освободиться

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Москве назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима бывшему начальнику медсанчасти следственного изолятора "Матросская тишина" Александру Кравченко за выдачу подозреваемым и обвиняемым справок о наличии заболеваний, позволяющих им освободиться.

Кроме того, Кравченко на два года лишен права заниматься административно-хозяйственной и организацинно-распорядительной деятельностью в системе здравоохранения и врачебной деятельностью, сообщили во вторник в столичной прокуратуре.

Суд также лишил его специального звания подполковника.

Кравченко осужден по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"Установлено, что Кравченко организовал выдачу заключений медицинской комиссии о наличии у лиц, содержащихся в следственном изоляторе, объективно не проверенных и необоснованно выставленных диагнозов о тяжелых заболеваниях, подпадающих под перечень заболеваний, с которыми в соответствии с действующим законодательством невозможно находиться под стражей", - сказали в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что действия Кравченко позволили лицам, находившимся под стражей, "необоснованно освободиться от отбытия наказания в виде реального лишения свободы".

Кроме того, Кравченко содержал в стационаре заключенного, у которого не было заболеваний, требующих такого лечения, сказали в прокуратуре.

Кравченко был задержан и арестован в январе 2022 года.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева тогда сообщала "Интерфаксу", что вину он не признал.

Матросская тишина Александр Кравченко
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