Директор ФСБ назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью для РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и руководство украинских спецслужб являются законными целями для российских силовых структур, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - сказал Бортников во вторник.

Так он ответил на вопрос журналиста в кулуарах прошедшей коллегии Генпрокуратуры РФ, является ли Буданов и руководство спецслужб Украины законной целью.

На реплику: "Почему они живы до сих пор?", - Бортников ответил: "Все впереди".

Директор ФСБ также сказал журналистам, что на теракт в Crocus City Hall будут приняты ответные меры, все виновные будут найдены и наказаны.

"Ответные меры, конечно же, будут осуществляться, работа такая проводится. Все, кто к этому имеет отношение, (...) даже независимо от давности произошедшего, будут найдены и наказаны", - сказал Бортников.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая четырех фигурантов дела, которых следствие считает непосредственными участниками нападения на концертный зал: Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Троих фигурантов - Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова - суд арестовал на тот же срок в понедельник. Во вторник, также до 22 мая, был арестован гражданин РФ Алишер Касимов.