Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя федеральной таможенной службы Елену Ягодкину в рамках расследования уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ягодкина была задержана сегодня утром в своем служебном кабинете после совещания в ФТС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у Ягодкиной был проведен обыск, вскоре ее доставят на допрос.

В пресс-службе ФТС пока не предоставили комментариев на эту тему.

На сайте ФТС сообщается, что 48-летняя Ягодкина в таможенных органах работает с 1997 года. На должность замруководителя ФТС назначена 13 сентября 2019 года. Имеет звание "генерал-полковник таможенной службы".