Роснедра впервые за последние 30 лет приступили к системному изучению шельфа РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) впервые за последние 30 лет приступило к системному изучению шельфа России, сообщил глава ведомства Евгений Петров в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Петров отметил, что за последние два года Роснедра создали серьезный потенциал в нормативно-правовой и технической сферах отечественной геологоразведки, что позволяет заниматься стратегическим планированием минерально-сырьевой базы страны и гарантирует технологический и сырьевой суверенитет РФ.

К настоящему моменту Роснедра работают на 190 площадях по всей стране - от Калининграда до Дальнего Востока. Выполняются все виды работ: от глубокого бурения - на нефть и газ, до применения легких аэрогеофизических методов разведки на беспилотниках – для твердых полезных ископаемых, сказал Петров.

"Отдельно хочется отметить уникальный проект, который мы завершили в 2023 году. Впервые за последние 30 лет мы системно подошли к изучению шельфа, начали работу на шельфе, пробурили четыре скважины. Это действительно значимые геологические результаты. Это последнее белое пятно на геологической карте России, которое существовало. Решена фундаментальная геологическая задачу по нефтегазоносности этих бассейнов. А самое главное, мы получили уникальную летопись по палеоклимату: как менялся климат за последние несколько тысяч лет, скажем, в Северном Ледовитом океане. Это очень значимые результаты с точки зрения науки", - сказал Петров.

Он также сообщил, что в 2023 году за счет федерального бюджета поставлено на госбаланс ресурсов углеводородов - 1400 млн тонн нефти и 1,6 трлн куб. м газа. "Это значимые результаты, прирост на 20% по сравнению с предыдущим годом", - добавил руководитель ведомства.

"Несмотря на весь скепсис, который существует в зарубежной прессе, что у нас идет стагнация добывающего и геологоразведочного сектора, могу сказать, что сектор развивается очень стабильно, не наблюдается сокращения финансирования, прежде всего со стороны компаний-недропользователей", - подчеркнул он.

По твердым полезным ископаемым (ТПИ) в 2023 году открыто 168 месторождений. "Бoльшая часть - это благородная группа металлов, золото - 142 месторождения, которые позволяют в ближайшее время ввести порядка 140 т золота в добычу. Компании ТПИ стали больше бурить: более чем на 70% больше бурили по сравнению с 2022 годом. И на 102% больше сделано горно-геологических работ. Это говорит о том, что в ближайшие год-два компании придут с очень качественной ресурсной базой, с проектами разработки для постановки на баланс. И уже в краткосрочной перспективе мы увидим этот эффект в доходах государства", - считает Петров.

Комментируя результаты работ в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды", он отметил, что изначально осуществляется полная технико-экономическая оценка разработки месторождения, включая экономику и технологии. Это позволит выставить на аукционы для недропользователей принципиально другие по качеству объекты.

"И учитывая, как сегодня меняется спрос, а также то, какой огромный спрос прежде всего на ликвидную, дефицитную группу полезных ископаемых, мы ожидаем, что эффект от этих 22 площадей будет достаточно масштабным: больше 900 млрд будет бюджетная эффективность. Это все возможные доходы с разработки месторождений", - сказал он.

"В частности, в Якутии формируется новый газовый кластер, который станет работать как на экономику республики, так и на трубопровод "Сила Сибири". А по твердым полезным ископаемым вперед вышла ликвидная группа полезных ископаемых - там порядка 60 т золота ожидается к постановке на баланс", - добавил Петров.

Он напомнил, что Роснедра отвечают за хранение всей геологической информации в стране. "На сегодня мы оперативно оперируем 7 петабайтами геологической информации, и 15 петабайт информации хранится на серверах недропользователей. Такой гибридный формат используется для обеспечения оперативного доступа ко всей информации. У нас две геоинформационные системы. Ключевая - это автоматизированная система лицензирования недропользования (АСЛН). Это наше ключевое ядро управления всем фондом недр. В 2022 году мы полностью перешли на реестровую модель электронной лицензии, и на конец 2023 года можно констатировать, что это был очень успешный опыт, потому что мы на базе АСЛН объединили все полномочия - и федеральные и субъектов - в части лицензирования общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод с добычей менее 500 кубических метров. Сегодня мы оперируем в этой системе уже 90 тыс. лицензий", - сказал Петров.

Мишустин отметил, что необходимо и далее увеличивать объемы геологоразведки. "Без сомнения, нам очень нужно расширять возможности добычи новых полезных ископаемых и проводить глубокую переработку наших минеральных ресурсов, минеральной базы, максимально пытаться использовать российские наработки. И научно-исследовательские и конструкторские работы для этого ведутся. Вы знаете о целом ряде новинок, которые российские научно-исследовательские институты и организации предлагают, и их использование, конечно, очень важный фактор для того же самого технологического и сырьевого суверенитета, о чем мы говорили", - сказал премьер-министр.