В России за месяц пресечена деятельность 45 подпольных оружейных мастерских

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в сентябре пресекли в РФ деятельность 45 подпольных оружейных мастерских, изъято более 350 пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

"В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в сентябре в Москве, Петербурге и Севастополе, республиках Башкирия, Дагестан, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях "по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия".

Из незаконного оборота изъято: противотанковое ружье "ПТРД", автоматический гранатомет "АГС-17", 3 пулемета ("РПК", "Утес", "MG-34"), 22 автомата ("АК-103", "АК-47", "АКМ", "АК-74", "АКС-74У"), 11 пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППШ", "МР-38", "МР-40", "SA-26"), 170 пистолетов и револьверов ("АПС", "Марголина", "ПМ", "ТТ", "Beretta", "Browning", "Glock", "FCX-9", "Luger", "Ortgies", "Retay", "Stalker", "Walther", "Наган", "Taurus"), 145 винтовок, карабинов и ружей ("Вепрь", "Егерь", "ИЖ", "Леший", "КО-38", "Матадор", "Мосина", "МР", "МЦ", "Сайга", "СВТ", "СКС", "Соболь", "Тигр", "ТОЗ", "Bernandelli", "Evanix", "Mauser", "Sabatti Rover"), а также 4 гранатомета ("LAW-M72" "РПГ-26", "РШГ-2"), 123 артиллерийских снаряда и мины, 462 гранаты ("ВОТ-17", "РГД-5", "РГД-33", "РПГ-40", "О-23", "Ф-1"), 54 детонатора различных модификаций, более 79 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 37,6 тыс патронов и 190 основных частей к огнестрельному оружию.