В Приморье в 2024 году планируют создать промкластер судостроения и судоремонта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Промышленный кластер судостроения и судоремонта будет создан в Приморском крае в 2024 году, его ключевыми предприятиями станут судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" и ООО "Кораблестроение и композиты" (производитель судов из композитных материалов). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Наша цель – привлечение в отрасль инвестиций и увеличение объемов производства, развитие в крае производства изделий и комплектующих для судостроения и судоремонта, в том числе фигурирующих в различных перечнях импортозамещения", - сказал министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что при формировании кластера будет учитываться необходимость расширения действующих и формирование новых кооперационных связей не только между предприятиями судостроительной отрасли, но и с включением предприятий иных сфер, а также получение государственной поддержки.

На базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка создается судостроительный комплекс "Звезда". После ввода всех объектов ССК "Звезда" позволит производить обработку 330 тыс. тонн металла в год и собирать из мегаблоков суда и морскую технику. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Кораблестроение и композиты" создано в 2022 году во Владивостоке. На сайте компании говорится, что она производит морские яхты, катамараны и маломерные суда. Директором и владельцем компании является Виктор Зуев, глава и владелец ООО "Кают-Компания" (Владивосток), осуществляющего ресторанную деятельность.