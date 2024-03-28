Суд по заявлению АСВ признал банкротом бывшего топ-менеджера Лесбанка

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду, 27 марта, по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего начальника управления кредитования московского Лесбанка Егора Камардина.

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества и включил в его реестр кредиторов более 1,3 млрд рублей долга перед заявителем.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 23 января по заявлению АСВ признал банкротом бывшего председателя правления Лесбанка Сергея Никитина и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Суд тогда включил в его реестр кредиторов требование банка в размере более 1,3 млрд рублей.

АСВ 5 октября 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении ранее контролировавших банк пяти лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка и взыскании с них 1,5 млрд рублей.

Суд 4 мая 2022 года удовлетворил заявление, были привлечены солидарно бывшие председатель совета директоров и основной бенефициар Станислав Григорьев, Никитин, член правления Николай Мамиоф, Камардин и экс-член правления Ирина Скоробогатова.

Производство по заявлению АСВ в части определения размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Апелляционный суд в августе 2022 года отменил привлечение Скоробогатовой, в остальной части определение было оставлено в силе.

Арбитражный суд Московского округа 9 ноября 2022 года оставил в силе постановление апелляции.

Тот же суд 8 ноября 2023 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, установивших объем субсидиарной ответственности для Григорьева, Никитина, Мамиофа и Камардина в объеме 1,3 млрд рублей.

Банк России отозвал у Лесбанка лицензию на осуществление банковских операций с 6 октября 2015 года. Лесбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, сообщал регулятор.

В декабре 2015 года Лесбанк по заявлению ЦБ РФ был признан банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

По итогам первого полугодия 2015 года Лесбанк занимал 419-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".