Россия в 2023 году увеличила экспорт плодоовощной продукции почти в 1,8 раза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россия, начавшая экспорт плодоовощной продукции в 2018 году с 0,2 млн тонн, к 2023 году увеличила его до 0,7 млн тонн, сообщается в презентации Россельхознадзора, представленной руководителем службы Сергеем Данквертом на заседании годовой коллегии ведомства в четверг.

По сравнению с 2022 годом (0,4 млн тонн) экспорт вырос почти в 1,8 раза.

В то же время импорт этой продукции в РФ в прошлом году сократился до 8,4 млн тонн с 8,6 млн тонн годом ранее. В 2018 году он составлял 9 млн тонн.

Как заявил Данкверт, РФ импортирует, в первую очередь, продукцию, которая не выращивается в стране. Это до 1,8 млн тонн цитрусовых и 1,4 млн тонн бананов. Поставки семечковых и косточковых составляют 1,3 млн тонн. "То есть это то, что в международном разделении труда всегда было в таком виде", - отметил глава службы.

Растет и производство плодоовощной продукции: в 2023 году оно составило 15,4 млн тонн против 15,1 млн тонн в 2022 году.

Россельхознадзор осуществляет фитосанитарный контроль этой продукции при ее импорте и экспорте.