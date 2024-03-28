КС решил, что районные суды могут возбуждать дела частного обвинения о побоях

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские районные суды могут возбуждать уголовные дела о побоях на основании заявления потерпевшего, разъяснил Конституционный суд. Это постановление опубликовано на сайте суда.

Решение вынесено по итогам проверки статей 20, 31, 147 и 318 Уголовно-процессуального кодекса. КС проверил их по жалобе москвички Галины Баскаковой.

Баскакова несколько лет подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего супруга и неоднократно пыталась привлечь его к уголовной ответственности за побои, так как раньше он уже подвергался за это административному наказанию. Однако полиция уголовное дело возбуждать не стала. Суды же сослались на то, что дела о побоях по ч. 1 ст. 116.1 УК подлежат возбуждению органами дознания, которые направляют их в суд с обвинительным заключением.

Конституционный суд признал оспариваемые нормы соответствующими Основному закону, так как они не предполагают, что райсуд может отказаться с подобной аргументацией принять к производству уголовное дело частного обвинения о побоях по заявлению потерпевшего.

Суд напомнил, что закон № 509-ФЗ в 2018 году изменил подсудность рассмотрения уголовных дел частного обвинения в отношении побоев, передав их от мировых судей районным судам. При этом порядок производства по делам частного обвинения установлен УПК только для мировых судей. Однако в системе действующего регулирования этот порядок распространяется и на районные суды, подчеркнул КС.

"Иное приводило бы к невозможности начала производства по делам, разрешение которых отнесено к полномочиям непосредственно районного суда, к оставлению жертв домашнего насилия без своевременной судебной защиты, нарушению права на разрешение дела в разумный срок, умалению достоинства личности, создавало бы предпосылки для новых преступных посягательств", - говорится в документе.

Кроме того, счел суд, такая ситуация умаляла бы честь и достоинство потерпевшего не только нападавшим, который ранее подвергся административному наказанию за аналогичные проступки, но и самим государством, а потому нарушала бы Конституцию.

КС указал, что законодатель впоследствии вправе уточнить порядок рассмотрения дел частного обвинения районными судами.

Возобновить уголовное производство по делам Баскаковой невозможно из-за истечения сроков давности, однако она имеет право на компенсацию, добавил суд.