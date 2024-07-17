В Москве расширят помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Социальную акцию против домашнего насилия "Бьет - значит не любит - не молчи" запустили в столице.

В частности с помощью QR-кода на размещенных в торговых центрах стикерах женщины могут перейти на сайт Кризисного центра для получения помощи, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Чтобы женщина не оставалась одна на один со своей бедой, мы запустили акцию "Бьет - значит не любит - не молчи". В дамских комнатах более 50 торговых центров по всей Москве появились специальные стикеры с надписью "Бьет - значит не любит. Не молчи" и QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра", - сказала Ракова журналистам.

Планируется расширить акцию и разместить такие стикеры также в учреждениях социальной сферы.

Кроме того, в столице планируют расширить помощь пострадавшим от домашнего насилия. По ее словам, "это и обучение востребованным специальностям на базе наших колледжей, дальнейшее трудоустройство с достойной заработной платой, устройство детей пострадавших в детские сады", - отметила вице-мэр.

Создадут также условия для получения квалифицированной юридической помощи.

Ракова напомнила, что Кризисный центр помощи женщинам и детям - это единственный государственный центр в Москве, предоставляющий временное убежище и поддержку женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.

"За 10 лет его существования сотрудники помогли более 2 500 женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. Подопечным предоставляют комплексную поддержку - психологическую, юридическую и, самое главное, социальную. Они получают временное жилье, им помогают обучиться, найти работу и решить многие бытовые проблемы. После прохождения реабилитации, многие женщины могут обеспечить себе финансовую независимость, обезопасить себя и своих детей, а также начать жизнь заново", - подчеркнула заммэра.

По ее данным, с помощью кризисного центра в 87% случаях обратившиеся женщины прошли переобучение и нашли работу.

В центре работают и с мужчинами, которые готовы меняться и хотят сохранить семью. На занятиях группы поддержки "О чем молчат мужчины" специалисты помогают снизить уровень тревожности и агрессии, а также мотивируют отказаться от насилия в отношениях. Встречи проходят еженедельно по выходным в группах по 8-10 человек, отметила Ракова.

