Минобороны РФ сообщило об авиаударе по объектам энергетики и газодобычи Украины

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой авиаудар по украинским объектам, нарушив работу оборонных предприятий по созданию и ремонту вооружения, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, все цели удара достигнуты - назначенные объекты поражены.

Российские военные заявили об ударе по аэродрому в Николаевской области.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины", - сообщило Минобороны ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​РФ.

"Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, также нанесен удар по цеху сборки и хранения беспилотников ВСУ, подразделениям и технике армии Украины в 126 районах.

За сутки в зоне специальной военной операции на Украине нейтрализовано 178 беспилотников ВСУ, сбиты 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

По направлениям

Российские военные заняли более выгодные рубежи на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях, отразили 15 контратак ВСУ на ряде направлений, заявили в Минобороны РФ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск и Розовка Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также отражено девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское (ДНР).

"Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы", - сообщили в министерстве.

Там заявили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка (ДНР).

"ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также два склада с артиллерийскими боеприпасами", - сказали в Минобороны РФ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское (ДНР), Комсомольское и Малиновка Запорожской области. Кроме того, отразили контратаку штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР). Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля", - сообщили в министерстве.

На херсонском направлении нанесены удары по военнослужащим и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское, Лобковое Запорожской области и Ивановка Херсонской области - в результате потери ВСУ составили до 50 человек, три автомобиля, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20, сказали в Минобороны РФ.