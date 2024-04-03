В МВД объяснили очереди на экзамен в отделениях ГИБДД Москвы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве выросла нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД и в них возникли очереди из-за того, что изменились правила проведения экзаменов на права, а также из-за сезонности, объяснили в МВД.

"Сегодня в некоторых телеграм-каналах была опубликована информации о том, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди и, соответственно, получить государственную услугу. Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна", - написала в Telegram представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения возросла "в связи с вступившими в силу изменениями в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений, а также в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств".

При этом в подразделениях приняты необходимые меры для оказания государственных услуг непосредственно в день обращения. "Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя", - подчеркнула Волк.

Правила проведения экзаменов на права в России изменились с 1 апреля.