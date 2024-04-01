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С 2025 года налоговый вычет на второго и последующих детей будет увеличен

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2025 года размер стандартного налогового вычета на второго, третьего и каждого последующего ребенка, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих увеличение начиная с 2025 года размера стандартного налогового вычета на второго ребенка - до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6000 рублей, суммы предельного дохода налогоплательщика в целях применения указанного стандартного налогового вычета - до 450 тысяч рублей в год", - говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам оглашения послания Федеральному собранию.

Кроме того, начиная с 2025 года должен быть установлен налоговый вычет на НДФЛ для налогоплательщиков, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Президент также распорядился предоставить гражданам налоговый вычет на НДФЛ в сумме вложений в долгосрочные финансовые инструменты. При этом он должен составить не более 400 тысяч рублей в год.

Поручение должно быть выполнено до 31 июля 2024 года.

Владимир Путин НДФЛ ГТО Правительство
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