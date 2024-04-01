За участие в деятельности нежелательных в РФ организаций введут ответственность

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России планируется ввести ответственность за участие в деятельности любых нежелательных организаций, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Готовы к внесению поправки в КоАП и Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в деятельности иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными", - сообщил Пискарев в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что эти поправки получили положительный отзыв правительства РФ, а поправки в УК РФ также поддержаны Верховным судом РФ. "Внесем их в ближайшее время", - написал Пискарев.

В настоящее время в Госдуме готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, который дает возможность признания деятельности любых зарубежных организаций нежелательной, даже тех, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранного государства.

По словам Пискарева, согласно действующему законодательству, сейчас можно признавать нежелательной деятельность только неправительственных организаций.

"Поправками в кодексы мы, в свою очередь, прописываем ответственность за участие в деятельности таких организаций: предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию её деятельности - до шести лет лишения свободы", - отметил Пискарев.

При этом предлагаемый пакет законопроектов не затрагивает международные межправительственные организации, членом которых является Россия.

Он напомнил, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации, "представляющая угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе в форме вмешательства в избирательный процесс, может быть признана нежелательной на территории нашей страны".