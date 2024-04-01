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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

В ГД разъяснили, что будет считаться участием в работе нежелательной организации

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разъяснил, что будет считаться участием в деятельности нежелательной организации согласно подготовленным поправкам в Уголовный и Административный кодексы РФ.

"Это распространение, издание информационных материалов организации, включая использование логотипов и рассылку анонсов мероприятий, а также их хранение в целях распространения, администрирование интернет-страниц и сообществ нежелательной организации в соцсетях", - сказал Пискарев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, к такому участию можно отнести и "осуществление программ или проектов данной организации, участие в таких проектах за рубежом".

"Это, к примеру, и участие в форумах, конференциях, собраниях данной организации, как в России, так и за рубежом, поиск и предоставление помещения для таких мероприятий", - добавил глава комитета. Он пояснил, что данное разъяснение основано, в том числе, на сложившейся правоприменительной практике.

Ранее в понедельник Пискарев анонсировал внесение в Госдуму поправок в КоАП и УК РФ об ответственности за участие в деятельности любых нежелательных организаций.

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"Поправками в кодексы мы, в свою очередь, прописываем ответственность за участие в деятельности таких организаций: предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию её деятельности - до 6 лет лишения свободы", - отметил Пискарев.

Кроме того, в Госдуме готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, который дает возможность признания деятельности любых зарубежных организаций нежелательной, даже тех, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранного государства.

Василий Пискарев КоАП Госдума
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