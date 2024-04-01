Депутаты подали декларации о доходах в думскую комиссию

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Все обязанные предоставить сведения о доходах депутаты успели сделать это в срок - до 1 апреля, сообщил глава комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам Отари Аршба.

"До 1 апреля есть обязанность представить сведения в комиссию нашу о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера. Закон требует таких же данных в отношении супругов и детей. На сегодняшний день у нас 448 депутатов. Все наши коллеги эту обязанность выполнили в срок и в точности", - сказал Аршба журналистам в понедельник.

Он напомнил, что в связи с изменениями в закон данная информация будет размещена обязательно, но в обобщенном виде.

"Указом разрешено коллегам, отбывавшим и участвовавшим в СВО, эти сведения не представлять. Подавляющее большинство из наших коллег этим правом не воспользовались, представили эти данные", - уточнил Аршба.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что декларации о доходах депутатов и сенаторов теперь будут публиковаться в обобщенном виде и без указания персональных данных.