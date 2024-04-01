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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

Чиновник в ЛНР погиб в результате подрыва автомобиля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя "Центра по обслуживанию образовательных организаций" Старобельского района Луганской народной республики Валерий Чайка погиб в результате подрыва автомобиля, сообщили в правительстве ЛНР со ссылкой на местную администрацию.

Инцидент произошел в городе Старобельск, говорится в сообщении.

По данным ведомства, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия.

ЛНР Старобельск
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