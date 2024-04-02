Президент РФ потребовал не допускать легализации диверсантов в новых регионах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от силовых структур не допустить легализации диверсантов в новых российских регионах.

"В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 млн 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации. Прошу органы внутренних дел эту работу последовательно продолжать - внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, каждой семье, тем более к семьям с детьми, ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими, часто утраченными, документами", - заявил Путин во вторник на расширенном заседании коллегии МВД России.

При этом он подчеркнул важность работы с беженцами. "Как только появляется возможность, нужно проводить буквально подомовой обход городов и поселков и сделать все, чтобы не могли, что называется, легализоваться диверсанты, пособники неонацистов, и контроль должен быть самым тщательным", - заявил Путин.

По словам президента РФ, эта работа должна вестись в тесном контакте с региональными и местными органами власти, надо наладить с людьми прямой контакт.