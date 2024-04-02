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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

С начала СВО в РФ выявили 438 причастных к поджогам военкоматов и ж/д объектов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов с начала проведения специальной военной операции на Украине установили почти 440 лиц, причастных к нападениям и поджогам административных зданий и железнодорожных объектов, заявил во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Реализованы меры по выявлению граждан, занимающихся диверсионной деятельностью - пособников киевского режима. С начала спецоперации установлено 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта", - сказал Колокольцев на расширенной коллегии министерства.

По словам министра внутренних дел, в приоритете у МВД находятся вопросы "противодействия экстремизму, нейтрализации деятельности радикальных структур, предупреждения конфликтов на этнической и межрелигиозной почве".

"Полицией вскрыты ячейки украинского "Правого сектора" (признан экстремистским, запрещен в РФ - ИФ), а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений", - отметил Колокольцев.

Глава МВД также сообщил, что на основании материалов полиции, 44 организации признаны нежелательными и внесены в соответствующий перечень. "129 физических и 37 юридических лиц включены в реестр иноагентов", - отметил он.

"Пресекались факты распространения ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и их дискредитации. Раскрыто 124 таких преступления", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что во взаимодействии с Роскомнадзором был ограничен доступ к более чем 12 тыс. сайтов и отдельных страниц, публикующих недостоверные сведения о российской армии и иные запрещенные материалы.

Владимир Колокольцев МВД РФ
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