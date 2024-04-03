Два российских фрегата с "Цирконами" провели учения в Баренцевом море

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", которые оснащены управляемым ракетным вооружением, провели в Баренцевом море учение по уничтожению корабельной группировки условного противника, сообщил Северный флот РФ в среду.

"Одним из главных элементов подготовки экипажей фрегатов стала совместная тренировка по нанесению ракетного удара высокоточным ракетным оружием большой дальности по корабельной группировке условного противника, которая проводилась способом компьютерного моделирования", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По словам военных, в роли условного противника выступила корабельная группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Адмирал Левченко".

По данным Северного флота, фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" выполнили практические артиллерийские стрельбы по движущейся морской цели, обозначающей корабль условного противника на расстоянии более 10 километров.

"Экипажи фрегатов также провели учение по обороне корабельной ударной группы от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Корабельные расчеты зенитно-артиллерийских комплексов "Палаш" успешно поразили воздушные и надводные цели", - сообщил флот.

"Моряки с использованием комплекса постановки пассивных помех и радиоэлектронных средств защиты кораблей отразили атаку авиации условного противника. Роль условного противника выполняли палубные самолеты МиГ-29К и Су-33 смешанного авиационного корпуса Северного флота", - говорится в сообщении.

По официальной информации, фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) и крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

По официальным данным, "Адмирал Горшков" участвовал в испытаниях "Циркона" и стал первым носителем этого гиперзвукового оружия. В прошлом декабре командир "Адмирала Касатонова" сообщил журналистам, что модернизация фрегата для оснащения "Цирконами" завершена в ноябре 2023 года, ракеты были установлены.