Кассация по жалобе АСВ ограничила экс-банкиру Гончарову выезд за границы РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа 1 апреля по итогам рассмотрения жалобы Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) установил бывшему члену совета директоров АйМаниБанка Анатолию Гончарову "временное ограничение на выезд из Российской Федерации".

Как отмечается в резолютивной части постановления, размещенной на сайте, ограничение установлено "до даты вступления в законную силу определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, либо об утверждении арбитражным судом мирового соглашения".

Таким образом, кассационный суд 1 апреля отменил отказ судов нижестоящих инстанций запретить по заявлению АСВ Гончарову выезд за границы РФ.

Заявление АСВ поступило в суд первой инстанции 31 мая 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 11 октября 2023 года подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 4 августа отказал АйМаниБанку в лице АСВ в ограничении права Гончарову выезжать за пределы РФ.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года признал обоснованным заявление Финансово-промышленного банка (ФПБ) о банкротстве Гончарова, ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов 629,5 млн рублей долга банку.

20 апреля 2018 года Гончаров был признан судом банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина.

АСВ в конце августа 2019 года подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших председателя правления АйМаниБанка Игоря Волчихина, входившего также в совет директоров и владевшего долей 9,64% в капитале банка, члена совета директоров Гончарова, одного из собственников банка Станислава Перминова и Дмитрия Семенова (9%).

При первом рассмотрении суд первой инстанции 22 июня 2021 года привлек к субсидиарной ответственности Волчихина и Гончарова, приостановил производство по иску АСВ в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Апелляционный суд 22 сентября и кассационный суд 2 декабря 2021 года оставили решение в силе.

При этом окружной суд тогда отменил решение в части отказа в привлечении Перминова. В этой части дело было направлено на новое рассмотрение. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 17 марта при повторном рассмотрении удовлетворил заявление АСВ о привлечении Перминова к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации.

Арбитражный суд Москвы 21 сентября 2018 года признал банкротом Перминова, а 12 января 2021 года – Волчихина.

ЦБ РФ отозвал у АйМаниБанка, по итогам второго квартала 2016 года занимавшего 144-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций в рэнкинге "Интерфакс-100", лицензию на осуществление банковских операций с 5 октября 2016 года. 19 января 2017 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.