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В Кремле пока не рассматривали вопрос участия Путина в саммите G20 в Бразилии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле пока не рассматривали вопрос относительно возможности участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Этот вопрос пока никак не рассматривался, будем дальше наблюдать, какие решения примет бразильская сторона, организатор мероприятия", - сказал Песков в среду журналистам.

Журналисты напомнили ему про информацию СМИ о том, что власти Бразилии предложили ввести иммунитет для глав государств, которые не являются участниками Международного уголовного суда. В связи с этим Пескову задали вопрос, рассматривают ли в связи с этой информацией в Кремле возможность для президента России принять участие в саммите G20, который пройдет в Бразилии.

Дмитрий Песков Владимир Путин G20 Бразилия
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