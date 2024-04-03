В РФ готовится к регистрации первый в мире препарат от прежде неизлечимой болезни Бехтерева

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России завершаются исследования для регистрации первого в мире лекарственного препарата от ранее неизлечимой болезни Бехтерева (хроническое системное заболевание суставов), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выступая в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства РФ за 2023 год Мишустин отметил, что благодарю развитию медицинской науки впервые удалось начать внедрение в клиническую практику инновационных биомедицинских клеточных продуктов и тканевой инженерии.

"В них нуждаются свыше шести миллионов человек. Завершаем исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. Учёные со всего света бились над тем, как можно остановить её развитие. А российским новаторам удалось создать препарат, способный помочь десяткам тысяч людей", - сказал премьер.