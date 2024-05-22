Препарат для лечения болезни Бехтерева будет выпущен через три месяца

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Препарат для лечения болезни Бехтерева будет выпущен в гражданский оборот примерно через три месяца, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Недавно мы зарегистрировали прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева, клинические исследования продолжаются, будет запущен (в гражданский оборот) примерно через три месяца", - сказал Мурашко на стратегической сессии научно-практической конференции "Регуляторная практика и регистрация лекарственных средств" - "РегЛек-2024".

В апреле текущего года в Минздраве России сообщили, что в стране зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, в ходе клинических испытаний он показал высокую эффективность и безопасность.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.