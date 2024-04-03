Захарова назвала стабильно высокими поставки нефти в Индию

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Поставки российской нефти в Индию сохраняются на стабильно высоком уровне, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Ее попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Индия снижает закупки российской нефти, и о существовании проблем в связи с тем, что Индия хочет расплачиваться за поставки рупиями.

"Поставки российской нефти в Индию сохраняются на стабильно высоком уровне. Проблем с определением средств платежа за экспортируемое Россией "черное золото" не возникает, приоритет отдается национальным валютам, это позволяет не зависеть от навязываемых западниками так называемых правил игры при осуществлении банковских транзакций. Что касается индийской рупии, это всемирно признанное надежное платежное средство, и ее использование открывает широкие возможности для инвестирования в активно развивающуюся экономику Индии", - сказала представитель МИД.