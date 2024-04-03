Кабмин изучит предложение о резком повышении пошлин на ввоз вина из стран НАТО

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит предложение о резком повышении пошлин на ввоз вина из стран НАТО.

"Будем рассматривать соответствующую инициативу", - сообщила в среду журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко, добавив, что это будет сделано на площадке таможенной подкомиссии.

Так она прокомментировала предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) о повышении пошлины для вин из стран НАТО в десять раз, до 200%, с тем, чтобы защитить внутренний рынок.

Пошлины на вина из недружественных стран уже были повышены по инициативе АВВР с 12,5% до 20% с августа 2023 года, они действуют до конца 2024 года.