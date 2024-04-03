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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Снижение цен на фрукты и овощи в России с 26 марта по 1 апреля замедлилось до 0,6%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в России с 26 марта по 1 апреля снизились на 0,6%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей, когда эта продукция подешевела на 0,9%, снижение замедлилось.

Так, цены на огурцы за неделю снизились на 4,8% (на 5,4% неделей ранее), капусту - на 1,1% (рост на 0,01%), лук - на 0,4% (на 0,3%), помидоры - на 0,2% (на уровне предыдущей недели). Цены на свеклу выросли на 2,6% (на 2,7%), морковь - на 2,2% (на 1%), яблоки - на 1,1% (на 0,9%), картофель - на 0,7% (снижение на 0,1%), бананы - на 0,3% (снижение на 0,1%).

С начала года больше всего подорожали капуста - на 29,8% и свекла - на 29,7%. Цены на морковь выросли на 21,9%, помидоры - на 20,1%, лук - на 11,9%, картофель - на 10,5%, яблоки - на 9,4%. бананы - на 7,6%. Цены на огурцы снизились на 0,6%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%, в январе этого года - на 7,3%, в феврале - на 3%.

Росстат
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