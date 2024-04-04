Рособрнадзор опроверг сообщения о текстах Светланы Алексиевич в ЕГЭ-2024

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Информация об использовании произведения белорусской писательницы Светланы Алексиевич в досрочном ЕГЭ по русскому языку 2024 года не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора в четверг.

Там пояснили, что источником информации послужили различные частные тренировочные ресурсы для подготовки к ЕГЭ.



"ФИПИ провел анализ содержания некоторых популярных интернет-ресурсов подобного рода и действительно обнаружил на них тексты С. Алексиевич",- подчеркнули в Рособрнадзор.

При этом к реальным текстам, использовавшимся в КИМ ЕГЭ по русскому языку досрочного периода 2024 года, были добавлены произведения, которых там нет, добавили в ведомстве.

"Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию",- сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах. С Рособрнадзором и ФИПИ подобные материалы их авторами не согласовываются, подчеркнули в ведомстве.

"Рособрнадзор призывает не доверять непроверенной информации и пользоваться официальными источниками",- подчеркнули там.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в одном из вариантов досрочного ЕГЭ по русскому языку оказался фрагмент произведения Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва". По данным изданий, глава комитета Госдумы Нина Останина отправляла запрос министру просвещения Сергею Кравцову с требованием провести служебную проверку лиц, причастных к включению произведения Алексиевич в ЕГЭ. По мнению Останиной, произведения Алексиевич отличает ненависть к России и нелюбовь к союзному государству Россия - Белоруссия.

Светлана Алексиевич - нобелевский лауреат по литературе (2015 год), она поддержала протесты в Белоруссии в 2020 году. В том же году переехала жить в Германию.