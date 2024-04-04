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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

В РФ сообщили о продолжении диалога со странами, опасающимися санкций за прием карт "Мир"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Москва готова к диалогу со странами, которые опасаются вторичных санкций за прием российских банковских карт "Мир", для минимизации рисков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, какие меры готовы принять российские власти в связи с расширением списка государств, банки которых отказываются принимать карты "Мир", представитель Кремля ответил: "Мы продолжаем диалог с этими странами с тем, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритм взаимодействия, который позволит полностью минимизировать эти риски".

Касаясь причин отказа некоторых, в том числе дружественных, стран принимать карты "Мир", Песков заявил, что это связано с их опасениями быть наказанными со стороны США. "Действительно, это является следствием неприкрытого давления и угроз, прежде всего со стороны США, и, конечно, страны опасаются и первичных, и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур", - отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что с начала апреля коммерческие банки Армении отказались принимать карты "Мир", потом появились сообщения о таких же намерениях белорусских банков, но данная информация позже была опровергнута.

Накануне также стало известно, что ряд банков Казахстана отказались от обслуживания карт "Мир".

Дмитрий Песков Мир
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